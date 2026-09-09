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SLAC и Stanford снизили тепловые потери устройства более чем на 60 процентов

SLAC и Stanford снизили тепловые потери устройства более чем на 60 процентов

Физики из лаборатории SLAC Министерства энергетики США и Стэнфордского университета разработали новый способ измерять, куда именно уходит энергия в электронных устройствах, — и с его помощью подобрали форму управляющего сигнала, которая сокращает бесполезные тепловые потери более чем на 60%.

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