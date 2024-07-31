Публичная бета-версия One UI 7 для Samsung Galaxy S24 выйдет в середине августа. Samsung нужно больше времени, чтобы сделать апдейт «пригодным к использованию»

Релиз публичной бета-версии интерфейса One UI 7 ожидался 29 июля, но этого не случилось. Согласно новым данным ресурса Sammobile, прошивка выйдет на третьей неделе августа — в промежутке с 12 по 18 августа.
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