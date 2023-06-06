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Актриса Валентина Гришокина умерла на 79-м году жизни

Актриса Валентина Гришокина умерла на 79-м году жизни

Советская и украинская актриса Валентина Гришокина, известная широкому зрителю по картинам «Нюхач» и «Аты-баты, шли солдаты», ушла из жизни в возрасте 78 лет.

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