Жена Батракова: Алексей сказал, что не переживает из-за разницы в возрасте

Бывшая футболистка сборной России Ирина Подшибякина, жена полузащитника турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова, переживала, что старше своего мужа на десять лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В редакции Ura.ru...
- ИВ Врач Каландия: мя...
- Внучка актрисы Фе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым