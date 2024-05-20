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Закон и Порядок

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Ответ на вопрос, кому выгодна смерть президента Ирана — очевиден

Ответ на вопрос, кому выгодна смерть президента Ирана — очевиден

19 мая СМИ сообщили, что вертолёт, на борту которого был шестидесятитрёхлетний иранский президент Сейид (почётный титул для потомков пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна) Ибрахим (распространённый вариант - Эбрахим) Раиси, совершил "жёсткую посадку" в провинции Восточный Азербайджан.

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