Зеленский сообщил о договоре на поставку одного пакета ракет к ЗРК Patriot Зеленский на саммите НАТО в Анкаре сообщил о предстоящей постав.
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Зеленский сообщил о договоре на поставку одного пакета ракет к ЗРК Patriot Зеленский на саммите НАТО в Анкаре сообщил о предстоящей постав.
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