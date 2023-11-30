А смена курса предполагает кадровую революцию… Но тогда Путину придется. Волгоград — в Сталинград: Новый курс или камуфляж власти? Памятником отцу народов должна стать изменившаяся Россия Сергей Аксенов На фото: виды Волгограда (Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС) Правовой механизм переименования Волгограда в Сталинград будет закреплен на законодательном уровне.
Волгоград — в Сталинград: Новый курс или камуфляж власти?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Дудник
Есть города герои: Ленинград, Сталинград, но нет с такой наградой-Санкт-Петербург, Волгоград! Есть главы администраций, но нет - губернаторов! Есть Конституция( пусть и американо-ельцинская), и её надо соблюдать всём! Справедливость прежде всего для всех без исключения и неукоснительное исполнение всеми ветвями власти! Они то и позволяют себе интерпретировать Конституцию каждый по своему!
Ответить
1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Сценарий следующий: Возбудить электорат (ну, людей, иначе говоря), провести опрос, где, скорее всего большинство будет за переименование, пережевывать решения на разных уровнях, обнадёжить электорат и тут бах! Выборы! А после выборов сами понимаете кого, проблему затоптать. А на вопросы: а как же опросы? будут отвечать, что ещё не время
Ответить
1 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
но разве не в тысячу раз важнее реальная смена курса с либерального на действительно независимый, патриотический, в интересах большинства, рассчитанный на годы, десятилетия вперед?А смена курса предполагает кадровую революцию… Но тогда Путину придется вычистить весь финансово-экономический блок правительства, заглянуть в РСПП, не обойти вниманием и кузнецу кадров РАНГХиС и т. д.На что Путин не пойдет,не тот уровень!
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии