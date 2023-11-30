Волгоград — в Сталинград: Новый курс или камуфляж власти?

Иван Дудник Есть города герои: Ленинград, Сталинград, но нет с такой наградой-Санкт-Петербург, Волгоград! Есть главы администраций, но нет - губернаторов! Есть Конституция( пусть и американо-ельцинская), и её надо соблюдать всём! Справедливость прежде всего для всех без исключения и неукоснительное исполнение всеми ветвями власти! Они то и позволяют себе интерпретировать Конституцию каждый по своему!

ВН Валерий Николаевич Сценарий следующий: Возбудить электорат (ну, людей, иначе говоря), провести опрос, где, скорее всего большинство будет за переименование, пережевывать решения на разных уровнях, обнадёжить электорат и тут бах! Выборы! А после выборов сами понимаете кого, проблему затоптать. А на вопросы: а как же опросы? будут отвечать, что ещё не время