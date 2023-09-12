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Индексация выплат: кто получит повышение и насколько с 1 января 2024 года, график индексации на 2024 год

Индексация выплат: кто получит повышение и насколько с 1 января 2024 года, график индексации на 2024 год

Индексация выплат: кто получит повышение и насколько с 1 января 2024 года, график индексации на 2024 год Ирэн ОрлонскаяГражданское внимание было привлечено к Сети после того, как стало известно о планах на значительное повышение зарплат в 2024 году.

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