Индексация выплат: кто получит повышение и насколько с 1 января 2024 года, график индексации на 2024 год Ирэн ОрлонскаяГражданское внимание было привлечено к Сети после того, как стало известно о планах на значительное повышение зарплат в 2024 году.
Индексация выплат: кто получит повышение и насколько с 1 января 2024 года, график индексации на 2024 год Ирэн ОрлонскаяГражданское внимание было привлечено к Сети после того, как стало известно о планах на значительное повышение зарплат в 2024 году.
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