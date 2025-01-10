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Линия фронта на Украине сегодня 10.01.2025 г.

Линия фронта на Украине сегодня 10.01.2025 г.

Большая подробная карта линии фронта на Украине и соприкосновение войск РФ и ВСУ по состоянию на 10 января 2025 года крупно (в хорошем качестве) на русском и украинском языке в высоком разрешении.

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