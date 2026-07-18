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Акции Coca-Cola остаются под давлением после сбоя на производстве Fairlife

Акции Coca-Cola остаются под давлением после сбоя на производстве Fairlife

Акции Coca-Cola (NYSE: KO) снизились на 3,24% и торгуются около отметки $81,04. Бумаги опустились ниже краткосрочных и среднесрочных скользящих средних, что указывает на преобладание продавцов, однако пока удерживаются выше долгосрочного восходящего тренда.

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