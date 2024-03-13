Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Ратчинской школе в Воскресенске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах региона. Ученики Ратчинской школы в Воскресенске в рамках акции приняли участие в мастер-классе по изготовлению маскировочных сетей.
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