Синоптик Тишковец: циклон «Ваня» принесет в Москву сильный снегопад

РИАМО - 14 дек. В ближайшее время циклон «Ваня» принесет в столицу до 30% от месячной нормы осадков. Местами в городе появятся рекордные для декабря полуметровые сугробы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.