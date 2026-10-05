От парты — до подвига: Путин вручил награды воспитавшим Героев России педагогам

В Екатерининском зале сегодня собрались педагоги и люди в форме, с орденами и медалями. И награды учителям - тем, кто всю жизнь воспитывал настоящих граждан, прививал любовь к Отечеству, малой Родине, с чувством ответственности и долга перед своей страной.