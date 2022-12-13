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Энрике о том, что изменил бы в сборной Испании: «Сделал бы Сарабию игроком стартового состава»

Энрике о том, что изменил бы в сборной Испании: «Сделал бы Сарабию игроком стартового состава»

Луис Энрике заявил, что сделал бы Пабло Сарабию игроком старта сборной Испании на ЧМ-2022. В 1/8 финала испанцы проиграли Марокко (0:0, 0:3 по пен.

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