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Мировое обозрение

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Чума на оба ваши дома...

Чума на оба ваши дома...

Чума на оба ваши дома. Главное в тезисах: Смерть лаборантки противочумного института в Иркутской области: рядовой медицинский инцидент стал поводом для масштабной антироссийской кампании в западных СМИ и заявлениях политиков.

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