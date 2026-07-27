Мирошник: мобилизация на Украине не прекратится, так как это часть сделки с Западом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мобилизация на Украине вряд ли прекратится, сколько бы население не сопротивлялось произволу сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), поскольку это украинская часть сделки с Западом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)