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ТАСС

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Мирошник: мобилизация на Украине не прекратится, так как это часть сделки с Западом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мобилизация на Украине вряд ли прекратится, сколько бы население не сопротивлялось произволу сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), поскольку это украинская часть сделки с Западом.

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