МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мобилизация на Украине вряд ли прекратится, сколько бы население не сопротивлялось произволу сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), поскольку это украинская часть сделки с Западом.