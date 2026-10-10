Маск заявил, что Зеленский зашел уже слишком далеко

Американский предприниматель Илон Маск высказался в критическом ключе в адрес Владимира Зеленского.«Зеленский зашёл слишком далеко», - отметил он в соцсети X*, прокомментировав видео с официального аккаунта Белого дома.
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