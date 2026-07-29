В Нижнем Новгороде за 2026 год убрали 800 незаконных граффити

Домоуправляющие компании Канавинского, Советского, Приокского, Нижегородского и Московского районов продолжают системную работу по очистке фасадов многоквартирных домов от незаконных надписей, трафаретов и граффити.
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