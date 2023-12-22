Теперь украинцам «кушать подано»: закон одобрен! Депутаты «незалежной» ликуют!

Документ будет отправлен Зеленскому для подписания. Депутаты от Украины заявили, что законопроект, способствующий легализации марихуаны, будет представлен Зеленскому на подпись.
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