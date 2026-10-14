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Новак объявил о завершении ремонта на ряде российских НПЗ

Новак объявил о завершении ремонта на ряде российских НПЗ

Вице-премьер Александр Новак сообщил об улучшении ситуации на российском топливном рынке благодаря завершению ремонта на ряде предприятий и усилению их защиты.

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