Птенцы деревенских ласточек вылетели из сеней жилого дома на Алтае. Фото

Малыши отправились в самостоятельную жизнь Птенцы деревенских ласточек на Алтае / Фото: Светлана Кульбацкая В Алтайском биосферном заповеднике птенцы деревенских ласточек подросли и вылетели из сеней жилого дома, где поселилось семейство.
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