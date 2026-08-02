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Птенцы деревенских ласточек вылетели из сеней жилого дома на Алтае. Фото

Птенцы деревенских ласточек вылетели из сеней жилого дома на Алтае. Фото

Малыши отправились в самостоятельную жизнь Птенцы деревенских ласточек на Алтае / Фото: Светлана Кульбацкая В Алтайском биосферном заповеднике птенцы деревенских ласточек подросли и вылетели из сеней жилого дома, где поселилось семейство.

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