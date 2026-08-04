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Лидеру ЧВК запросили срок за вымогательства у бойцов СВО и расправы над солдатами

Лидеру ЧВК запросили срок за вымогательства у бойцов СВО и расправы над солдатами

В Белгородском районном суде прошли прения сторон на слушаниях по уголовному делу основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которого обвиняют в совершении целого ряда преступлений против военнослужащих и участников специальной военной операции (СВО).

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