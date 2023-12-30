Ядро Земли колеблется каждые 8,5 лет, говорится в новом исследовании

Исследователи из Китая недавно обнаружили, что каждые 8,5 лет внутреннее ядро Земли совершает колебания вокруг своей оси вращения — факт, который может поставить под сомнение стандартную геофизическую модель.
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