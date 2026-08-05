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Царьград

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Нижний Новгород запрещает парковку у дома №111 на Ленина с 5 августа

Нижний Новгород запрещает парковку у дома №111 на Ленина с 5 августа

Администрация Нижнего Новгорода проинформировала местных жителей о введении с 5 августа 2026 года ограничений на остановку и стоянку транспортных средств на местном проезде проспекта Ленина, расположенном вблизи дома № 111.

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