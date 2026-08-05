Нижний Новгород запрещает парковку у дома №111 на Ленина с 5 августа

Администрация Нижнего Новгорода проинформировала местных жителей о введении с 5 августа 2026 года ограничений на остановку и стоянку транспортных средств на местном проезде проспекта Ленина, расположенном вблизи дома № 111.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии