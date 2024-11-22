Девять БПЛА сбито в Калужской области

Их обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщается.По информации Минобороны России, в течение минувшей ночи, 22 ноября, над территорией Калужской области сбито девять украинских беспилотников.
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