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Калужские новости

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Девять БПЛА сбито в Калужской области

Девять БПЛА сбито в Калужской области

Их обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщается.По информации Минобороны России, в течение минувшей ночи, 22 ноября, над территорией Калужской области сбито девять украинских беспилотников.

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