Rimac представила беспилотное такси

В салоне электрокара Verne от производителя гиперкара Nevera нет привычных органов управления. Компания Verne, названная в честь Жюля Верна и основанная Мате Римацом и двумя его коллегами по Rimac, представила концепт роботакси, которое должно начать функционировать в Загребе уже в 2026 году.
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