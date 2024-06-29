Rimac представила беспилотное такси

В салоне электрокара Verne от производителя гиперкара Nevera нет привычных органов управления. Компания Verne, названная в честь Жюля Верна и основанная Мате Римацом и двумя его коллегами по Rimac, представила концепт роботакси, которое должно начать функционировать в Загребе уже в 2026 году.