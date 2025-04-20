Для горьковских рабочих строят дома и открывают клубы

В горьковском обкоме партии думают, как сделать так, чтобы рабочие не уходили с заводов. 21 апреля 1945 года газета «Горьковская коммуна» публикует большой доклад секретаря обкома Михаила Родионова «Борьба с текучестью рабочей силы».
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