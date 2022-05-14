Medical Xpress: в Швейцарии создали компактный экзоскелет для реабилитации после травм

Легкий и компактный экзоскелет создали разработчики из швейцарского стартапа Emovo Care. С его помощью возможно полностью восстановить двигательную активность рук у пациентов, которые пострадали от инсульта и других травм, сообщил Medical Xpress.
Легкий и компактный экзоскелет создали разработчики из швейцарского стартапа Emovo Care. С его помощью возможно полностью восстановить двигательную активность рук у пациентов, которые пострадали от инсульта и других травм, сообщил Medical Xpress.
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