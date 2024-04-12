Xiaomi представила свои первые наушники открытого типа Open Earphones

Компания Xiaomi представила новый продукт - наушники открытого типа Open Earphones. Эти наушники имеют инновационную конструкцию, которая позволяет пользователю чувствовать окружающую среду, но одновременно слушать музыку или другие звуковые сигналы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии