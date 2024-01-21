Врач Жемчугов рассказал о факторах, повышающих риск заболеть туберкулезом

Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Звезде» о главных факторах риска развития заболевания туберкулезом, где человек больше всего рискует заболеть инфекцией и по каким причинам в регионах России наблюдается рост заболеваемости.