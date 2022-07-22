Спасенную в Диксоне медведицу перевезли в естественную среду обитания и оставили там с запасом рыбы

Накануне ветеринары достали банку сгущенки, которая застряла в пасти животногоМосковские ветеринары перевезли спасенную медведицу в 60-100 километров от поселка Диксон в Красноярском крае, в естественную среду обитания животного.
Популярные статьи
- Хакеры из российской группировки RaHDit выявили предателей, сотрудничающих с военной разведкой Украины
- В Союзе «Чернобыль» России назвали «сволочами и дураками» украинцев, атаковавших Запорожскую АЭС
- Экс-глава израильской спецслужбы спрогнозировал начало нового учебного года в Одессе по российской программе
Свежие комментарии