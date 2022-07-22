Daily Storm

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Спасенную в Диксоне медведицу перевезли в естественную среду обитания и оставили там с запасом рыбы

Спасенную в Диксоне медведицу перевезли в естественную среду обитания и оставили там с запасом рыбы

Накануне ветеринары достали банку сгущенки, которая застряла в пасти животногоМосковские ветеринары перевезли спасенную медведицу в 60-100 километров от поселка Диксон в Красноярском крае, в естественную среду обитания животного.

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