Раскрыты необычные свойства свеклы для мужчин и женщин

Ученые выявили необычные свойства свеклы. Последние исследования, упомянутые в издании The Conversation, раскрывают удивительные свойства свеклы, которая, оказывается, может быть не только полезной для здоровья, но и влиять на сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин.