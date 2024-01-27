Зависимость армии США от спутников-шпионов стала ее ахиллесовой пятой

Россия выяснила, что группировка спутников-шпионов стала ахиллесовой пятой американской армии, если вывести их из строя, это «оглушит и ослепит» ВС США, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона военный аналитик Ребекка Коффлер в эфире Fox News.