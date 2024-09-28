Рукастый мужчина сделал стильный домик 18 квадратов из обычной бытовки. Оцените результат

На этот раз покажу вам крошечный домик, сделанный из вагончика-бытовки. Обычно такие ставят на стройке для рабочих — чтобы они могли переодеться, перевести дух, перекусить и попить чаю.
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