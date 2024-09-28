Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Рукастый мужчина сделал стильный домик 18 квадратов из обычной бытовки. Оцените результат

Рукастый мужчина сделал стильный домик 18 квадратов из обычной бытовки. Оцените результат

На этот раз покажу вам крошечный домик, сделанный из вагончика-бытовки. Обычно такие ставят на стройке для рабочих — чтобы они могли переодеться, перевести дух, перекусить и попить чаю.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
А рукастый то не наш, вы наших покажите.
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7 час.

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