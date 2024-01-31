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Царьград

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На Останкинской башне впервые отпразднуют китайский Новый год

На Останкинской башне впервые отпразднуют китайский Новый год

Ранее к китайскому Новому году на башне включали красную подсветку.Если ранее в китайский Новый год на Останкинской башне включали только красную подсветку, то в этом феврале полноценно отпразднуют событие, сообщает тг-канал АГН Москва.

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