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Шесть оленеводческих предприятий получат субсидии от губернатора

Шесть оленеводческих предприятий Ямала получат субсидии от губернатора. Получатели поддержки могут направить средства субсидии на выплату заработной платы и страховых взносов, покупку топлива, кормов и лекарственных препаратов для животных, на оплату коммунальных, ветеринарных и банковских услуг.

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