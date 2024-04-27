Шесть оленеводческих предприятий получат субсидии от губернатора

Шесть оленеводческих предприятий Ямала получат субсидии от губернатора. Получатели поддержки могут направить средства субсидии на выплату заработной платы и страховых взносов, покупку топлива, кормов и лекарственных препаратов для животных, на оплату коммунальных, ветеринарных и банковских услуг.