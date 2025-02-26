«Китайцы» на вторичке: стоит ли брать и на что обращать внимание?

Китайские автомобили стремительно набирают популярность на рынке России, Беларуси и других стран СНГ, но какова их судьба на вторичке? Автор видеоролика на YouTube-канале «это avby» подробно разбирает состояние популярных моделей Geely Coolray и Atlas с разными пробегами.