«Китайцы» на вторичке: стоит ли брать и на что обращать внимание?

Китайские автомобили стремительно набирают популярность на рынке России, Беларуси и других стран СНГ, но какова их судьба на вторичке? Автор видеоролика на YouTube-канале «это avby» подробно разбирает состояние популярных моделей Geely Coolray и Atlas с разными пробегами.
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