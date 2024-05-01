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Тайриз Макси обновил личный рекорд результативности в плей-офф – 46 очков в 5-м матче с «Никс»

Тайриз Макси обновил личный рекорд результативности в плей-офф – 46 очков в 5-м матче с «Никс»

Самый прогрессирующий игрок сезона НБА набрал 46 очков, 5 подборов и 9 передач за 52 минуты. 46 очков – новый рекорд разыгрывающего «Сиксерс» в плей-офф.

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