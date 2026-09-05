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Яңгыр канализациясен ремонтлау сәбәпле, Казанда Универсиада проспектын яптылар

Яңгыр канализациясен ремонтлау сәбәпле, Казанда Универсиада проспектын яптылар

Яңгыр канализациясен ремонтлау сәбәпле, Универсиада проспекты ябылды. Бу хакта шәһәрнең Тышкы төзекләндерү комитеты хәбәр итә.

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