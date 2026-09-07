ИИ-модель GPT-6 Astra населила вымышленный мир в Unreal Engine персонажами и заставила их разговаривать между собой

Бывший директор HyperWriteAI Мэтт Шумер рассказал об эксперименте, который заставляет иначе взглянуть на границы самостоятельности современных нейросетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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