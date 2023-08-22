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Роман Адамов: «Я курил всю карьеру – 6-7 сигарет уходило только утром, с кофе. Кажется, мне это не мешало хорошо играть»

Роман Адамов: «Я курил всю карьеру – 6-7 сигарет уходило только утром, с кофе. Кажется, мне это не мешало хорошо играть»

– Я курил на протяжении всей своей карьеры – от первого и до последнего дня (смеется). И кажется, мне это никогда не мешало хорошо играть.

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