Теперь точно возьмем Авдеевку: России удалось завербовать 15 тысяч непальцев для СВО

И 50 000 евреев под Москвой обучаются для засылки в США на границу с Мексикой.

Sergiy Che

Аффтор зря ёрнический заголовочек присобачил - гуркхи одни из лучших (прирождённых) солдат мира - обычно их англичане нанимали (после того как пытались воевать и огребли от тех гуркхов немерянно)) - https://topwar.ru/36077-nepalskie-dobrovolcy-gurkhi-na-sluzhbe-angliyskoy-korone.html?ysclid=lskft0ii3w454106297