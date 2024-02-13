Россия смогла завербовать для участия в войне в Украине около 15 тысяч непальцев, сообщает CNN со ссылкой на несколько своих источников.
Теперь точно возьмем Авдеевку: России удалось завербовать 15 тысяч непальцев для СВО
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
И 50 000 евреев под Москвой обучаются для засылки в США на границу с Мексикой.
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22 час.
Sergiy Che
Аффтор зря ёрнический заголовочек присобачил - гуркхи одни из лучших (прирождённых) солдат мира - обычно их англичане нанимали (после того как пытались воевать и огребли от тех гуркхов немерянно)) - https://topwar.ru/36077-nepalskie-dobrovolcy-gurkhi-na-sluzhbe-angliyskoy-korone.html?ysclid=lskft0ii3w454106297
Непальские добровольцы-гуркхи на службе у английской короны
Военное обозрение
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19 час.
Vladimir Lioubimcev
Непальцы приедут заработать, а НИКАК НЕ ГИБНУТЬ.
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18 час.
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