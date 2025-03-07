Ким Чен Ыну доложили об «успехе»: в Южной Корее мощной бомбардировке подвергся мирный город Пхочхон

TB

Tatyana Boyko

В тяжело с состоянии люди, разве этого мало?! Люди мирные гибнут, нет слов! Вчера погибла моей подруги доченька, никогда не были русофобами и вот результат, разбитое сердце матери, дочери, сестры, мужа, всех родных и близких. Я им чужой человек, но плачу второй день, слегла даже и это перед праздником женщин!!! Кто вернет?! Кому кланяться в пояс?!