БлокнотРУ 6 марта мощной бомбардировке подвергся южнокорейский город Пхочхон, - сообщает агентство «Рёнхап», ссылаясь на заявления военных и пожарных.
Ким Чен Ыну доложили об «успехе»: в Южной Корее мощной бомбардировке подвергся мирный город Пхочхон
Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
В тяжело с состоянии люди, разве этого мало?! Люди мирные гибнут, нет слов! Вчера погибла моей подруги доченька, никогда не были русофобами и вот результат, разбитое сердце матери, дочери, сестры, мужа, всех родных и близких. Я им чужой человек, но плачу второй день, слегла даже и это перед праздником женщин!!! Кто вернет?! Кому кланяться в пояс?!
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7 час.
Людмила Лиханова
Все вопросы к вашему Зеле наркуше и к тем, кто а 2014 году устроил майдан, сжег людей в Одессе., 8 лет бомбил Донбасс...посмотрите на Аллею Ангелов ..ИХ вам не жалко ?
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5 час.
Аркадий Цыганов
Хотели Кима, да испужались. Со страха крупно обос... (обгадились).
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3 час.
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