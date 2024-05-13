Житель Приморья подозревается в шпионаже

Его задержали по обвинению в госизмене и шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на профильные службы. Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю была пресечена противоправная деятельность местного жителя, «причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины».