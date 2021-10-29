Российские компании прекращают экспорт энергетического угля на Украину

Экономика сегодняПолитикаРоссийские компании прекращают экспорт энергетического угля на УкраинуРоссийские компании останавливают с 1 ноября поставки энергетического угля марки А (антрацит) и П (постное) на Украину.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья Иванова (Кубасова)Все Российские компании, которые до сих пор сотрудничают с нацистами украинскими, всех судить и дать конкретные сроки , не менее 20 лет. Это настоящие предатели, спонсирующие уничтожение русских.Комментировать
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