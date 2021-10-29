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Российские компании прекращают экспорт энергетического угля на Украину

Российские компании прекращают экспорт энергетического угля на Украину

Российские компании останавливают с 1 ноября поставки энергетического угля марки А (антрацит) и П (постное) на Украину.

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Наталья Иванова (Кубасова)
Все Российские компании, которые до сих пор сотрудничают с нацистами украинскими, всех судить и дать конкретные сроки , не менее 20 лет. Это настоящие предатели, спонсирующие уничтожение русских.

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