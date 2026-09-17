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SUSANIN

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В Глазовском районе планируется строительство туристического комплекса

В Глазовском районе планируется строительство туристического комплекса

Ижевск. Удмуртия. В Глазовском районе может появиться туристический комплекс «Дом семи ключей». Распоряжение о предоставлении земельного участка под инвестиционный проект подписала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

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