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Бывшая девушка Налбандяна обвинила его в преследовании. Он установил камеру в вентиляции, чтобы за ней наблюдать

Заявление подала его бывшая девушка модель Арасели Торрадо. Она утверждает, что 41-летний экс-теннисист установил камеру в вентиляционном отверстии в квартире, где они вместе жили в период отношений, чтобы контролировать ее действия.

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