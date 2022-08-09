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Гасперини о трансфере Миранчука: «Необходимо урегулировать экономические аспекты. Я не имею к этому никакого отношения, хоть гендиректор и обвинил меня»

Джан Пьеро Гасперини опроверг информацию, что он заблокировал трансфер Алексея Миранчука. Ранее генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси заявил, что переход полузащитника в «Торино» заблокирован по решению главного тренера.

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