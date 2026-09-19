Почему топливо в Европе оказалось самым дорогим, а Россия сохранила позиции среди доступных рынков

Мировой рынок автомобильного топлива в очередной раз продемонстрировал заметный разброс цен. Несмотря на то что за последний год бензин и дизель подорожали практически во всех странах, темпы роста и итоговая стоимость литра оказались совершенно разными.
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