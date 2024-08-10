🏋️♂️ В Крыму физкультурой и спортом занимаются 55% крымчан — более 940 тысяч человек Такие данные привел Глава Крыма Сергей Аксёнов, поздравляя с праздником работников и ветеранов спортивной отрасли.
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🏋️♂️ В Крыму физкультурой и спортом занимаются 55% крымчан — более 940 тысяч человек Такие данные привел Глава Крыма Сергей Аксёнов, поздравляя с праздником работников и ветеранов спортивной отрасли.